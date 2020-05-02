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Найдено природное средство от похмелья

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Фото: Depositphotos
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Ученые из немецкого Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили способность экстрактов некоторых растений облегчать синдром похмелья, пишет MedicalXpress.

Эксперимент проводился с участием 214 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

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Им надлежало пить спиртное в течение четырех часов. В этот период несколько раз у испытуемых взяли анализы мочи и крови.

При этом всех 214 человек разделили на три группы. Первым перед началом эксперимента дали выпить раствор из экстракта корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса, гинкго билоба и ивы. К этому добавлялись такие микроэлементы как калий, магний, инсулин, тиамин, фолиевая кислота, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин.

Вторая группа получила раствор только с микроэлементами без растительных добавок, а третья – плацебо.

В результате оказалось, что похмелье на следующий день у всех испытуемых проявилось с разной степенью тяжести.

Лучше всего себя чувствовали те, кто выпил раствор с растительными экстрактами, витаминами и минералами.

У них по сравнению с третьей группой на 34% меньше болела голова, на 42% реже наблюдалась тошнота, на 41% меньше возникало беспокойство и на 27% меньше упадок сил.

Вторая группа, выпившая только витамины, особых улучшений самочувствия на следующий день не почувствовала.

Ученые пришли к выводу, что содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Позитивно влияют на борьбу с последствиями приема алкоголя.

26 апреля токсиколог Алексей Водовозов отметил, что здоровому человеку, не страдающему алкоголизмом, во время похмелья нет необходимости искать «таблетку», организм всё сделает сам. По его словам, главное пить больше жидкость и не нагружать организм.

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