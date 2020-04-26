Токсиколог рассказал об эффективных напитках при похмелье

Здоровому человеку, который не страдает алкоголизмом, во время похмелья нет необходимости искать «таблетку», организм всё сделает сам. Об этом рассказал радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов в воскресенье, 26 апреля.

По словам врача, похмелье здорового человека — это отравление уксусным альдегидом, который образуется в организме из этилового спирта. Именно из-за него происходит та клиническая картина, которую люди получают на утро после распития алкоголя.

«Вести себя с похмельем нужно, как при любом отравлении, не перегружать организм. Важно дать ему возможность доделать всё самостоятельно», — считает Водовозов.

Чтобы избавиться от симптомов похмелья, необходимо больше пить жидкости, чтобы победить обезвоживание. Притормаживать переработку уксусного альдегида в организме будут морсы, компоты, рассолы.

Во время похмелья нельзя употреблять спиртное снова. «Дело в том, что народная традиция похмеляться — это традиция из похмелья больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка», — пояснил врач. Он отметил, что для человека, который не страдает алкоголизмом, это, наоборот, ухудшит состояние.

Крайне не рекомендуется пить крепкий чай и кофе, потому что кофеин увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы. «Даже у 19-летних и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином», — предостерег Водовозов.

Водовозов напомнил, что у человека в состоянии алкогольного опьянения снижен иммунитет, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом или другими заболеваниями.

Ранее, 23 апреля, DSM Group, проводящая маркетинговые исследования на фармрынке, сообщила, что в последние недели рост продаж препаратов против похмелья доходил до 164%. С 9 по 12 апреля граждане купили в аптеках 790,6 тыс. упаковок таких препаратов, что на 83% больше, чем за аналогичный период 2019 года.