Гастроэнтеролог раскритиковал мандарины в качестве закуски под водку

Фрукты плохо подходят в качестве закуски под водку, поскольку ускоряют время наступления опьянения. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Мандарины и другие плоды, которые богаты глюкозой, будут способствовать тому, что организм в первую очередь начнет перерабатывать глюкозу, а в это время начнет действовать алкоголь, и опьянение наступит быстрее.

«Водку можно закусывать мандаринами. Если задача быстро опьянеть, то закусывать мандаринами хорошо. Они не мешают всасыванию водки. А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

По его словам, также цитрусовыми не стоит закусывать спиртные напитки, если у человека есть аллергические реакции, так как алкоголь усиливает проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.

Специалист напомнил, что традиционными закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селедка. Также ее можно закусывать сытными горячими блюдами, поскольку жирная еда благоприятно влияет на желудок, защищая его стенки, и помогает не опьянеть слишком быстро.

21 ноября директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов посоветовал пить больше воды при чрезмерном употреблении алкоголя, так как она является катализатором окисления, иначе организму грозит обезвоживание.

Лучшим средством от похмелья эксперт назвал рассол из-под квашеной капусты — в нем содержатся минералы и витамины, которые вымываются во время употребления алкоголя