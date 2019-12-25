Свой дом к Новому году украсит половина россиян

Половина россиян откажется от украшения своего жилища к Новому году. Это следует из исследования проекта Дом Mail.ru.

По данным недавних опросов, 80% россиян планирует отмечать Новый год у себя дома. Из 48% тех, кто намерен украсить дом для встречи праздника, 47% купят гирлянду, такое же количество обновит новогодние игрушки и 24% купят бенгальские огни. «Что касается елок, 27% хотят приобрести искусственное дерево, а натуральное — 24%»,— говорится в релизе, поступившем 25 декабря в «Известия».

Бюджет на праздничный декор у 56% респондентов не превысит 2 тыс. рублей, 29% потратят на украшения от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Согласно опросу, траты на новогодний стол у большинства респондентов сохранятся в рамках 5 тыс. рублей — так ответили 64%. Суммой от 5 тыс. до 10 тыс. рублей располагают 24%, расходы более 10 тыс. рублей позволят себе 12%», — отмечается в исследовании.

Новогодний стол россиян будет состоять из оливье, холодца и селедки под шубой (62%), 34% запекут индейку или курицу. 23% опрошенных удивят гостей новыми рецептами, а 22% обойдутся легкими закусками.

«После застолья лишь 35% опрошенных выйдут из дома, чтобы встретиться с друзьями или родственниками, продолжить праздновать в кафе или ресторане», — добавили социологи.

Что касается свободного времени, 56% в длинные выходные будут отсыпаться, заниматься домашними делами. Детские елки в планах у 23% россиян, парки и музеи посетят 24%.

Опрос проводился с 17 по 20 декабря среди 14 301 российских пользователей проекта Дом Mail.ru.