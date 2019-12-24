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Роспотребнадзор рекомендовал не готовить новогодние салаты заранее

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Специалисты Роспотребнадзора напомнили россиянам, что у традиционных новогодних блюд и закусок короткий срок хранения. Готовить их заранее не нужно, пояснили в ведомстве.

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Закуски и горячие блюда «живут» от шести до 18 часов, потом в продуктах начинается процесс порчи, который поначалу может быть незаметен глазу. Еда с истекшим сроком годности может вызвать отравление, рассказали в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».

Все заготовки, сделанные заранее, нужно хранить в холодильнике. После встречи Нового года несъеденные скоропортящиеся блюда тоже нужно убрать на холод. Оставить на столе без опасений можно только ненарезанные фрукты.

В ведомстве также напомнили, что продукты и алкоголь для праздничного стола надо покупать не с рук, а в постоянно действующих торговых точках. Важно обратить внимание на сроки и условиях хранения, указанные на упаковке. Если они нарушены, приобретать товар не нужно.

23 декабря руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал о простом способе проверить качество спиртного. По его словам, достаточно налить немного напитка в ложку и поджечь зажигалкой. По цвету пламени можно сделать выводы о составе жидкости. Голубой огонек указывает на этиловый спирт, а зеленый — на метиловый, который опасен для здоровья. Эксперт подчеркнул, что проводить такую проверку нужно исключительно в трезвом виде, в состоянии опьянения эксперименты с огнем опасны.

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