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Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил во вторник, 24 декабря, мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные (парковки со шлагбаумом работают по действующим тарифам)», — говорится в посте.

17 декабря телеканал «360» сообщал, что фотограф Андрей Белицкий заметил неожиданное пополнение баланса транспортной карты «Тройка» после оплаты проезда в метро: на счету оказалось свыше 20 тыс. рублей. Он обратился к контролерам, но карта отображалась у них как неисправная.

В тот же день московские власти подтвердили, что некоторые владельцы «Тройки» получили на них случайные зачисления, и назвали это новогодним подарком.

2 января сообщалось, что в прошлую новогоднюю ночь у пассажиров московского метро самой популярной станцией стал «Охотный Ряд». Второе место заняла «Пушкинская», а тройку замкнула «Площадь Революции». Станцией «Охотный Ряд» воспользовались более 53 тыс. пассажиров, на «Пушкинскую» вошли 40 тыс. человек, станцией «Лубянка» в ночь на 1 января воспользовались свыше 20 тыс. человек, а станция «ВДНХ» приняла 19 тыс. пассажиров.

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