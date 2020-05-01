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Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв болезни в столице возросло до 695, сообщили 1 мая в оперштабе.

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Отмечается, что у всех 37 умерших была диагностирована пневмония и имелись сопутствующие заболевания.

Оперштаб призвал россиян не нарушать режим самоизоляции, действующий в России до 11 мая.

Кроме того, специалисты указали, что коронавирус может скрываться и под симптомами ОРВИ. В связи с этим россиян попросили не заниматься самолечением, а вызывать врача при первых же признаках заболевания.

Коронавирус в России

По данным на 1 мая, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом, скончались более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 13 тыс.

30 апреля врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какие пациенты с коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию. По ее словам, в тяжелом состоянии оказываются и молодые люди от 20 до 30 лет, но главную роль играет ряд сопутствующих заболеваний.

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