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Более 1 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов
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Число российских военнослужащих, зараженных коронавирусом, увеличилось до 1099. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном 1 мая на сайте Минобороны России.

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«В период с марта по 1 мая установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ — 339 человек, в изоляторах по месту службы — 282 человека, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 10 человек, изолированы на дому — 468 человек, выздоровело — 137 человек (за весь период)», — говорится в бюллетене.

Кроме того, общее количество зараженных курсантов и слушателей в высших военных заведениях выросло до 1174. Из них 618 проходят лечение в изоляторах по месту службы, 425 — в госпиталях Минобороны России. На дому изолированы 118 человек, 13 человек находятся в больницах и два человека выздоровели.

Накануне в ведомстве сообщили, что в Вооруженных силах РФ и военных учебных заведениях Министерства обороны 122 человека вылечились от новой коронавирусной инфекции

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