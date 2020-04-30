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Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
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Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В вооруженных силах РФ и военных учебных заведениях Министерства обороны 122 человека вылечились от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня ведомства, опубликованного в четверг, 30 апреля.

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Для изоляции лиц, вступавших в контакт с больными COVID-19, ,было сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов.

Количество случаев заражения в Вооруженных силах и военных учебных заведениях России достигло 2776. В Вооруженных Силах РФ выявлено 1068 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях зафиксировано 1140 случаев заражения. Среди преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений 283 человек больны COVID-19. Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ — 285 человек. Все пациенты с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Ранее 30 апреля в Минобороны сообщили о введении в эксплуатацию шести многофункциональных медцентров.Они снабжены всей необходимой медицинской техникой: аппаратами ИВЛ, УЗИ, а также компьютерными томографами.

29 апреля сообщалось о том, что количество инфицированных в Вооруженных силах и военных учебных заведениях превысило 2,6 тыс. человек. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что в военных госпиталях для приема зараженных этой инфекцией военнослужащих развернули 6745 коек.

На фоне пандемии учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны закончится досрочно — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение сделают только для тех, кто находится на карантине: они отправятся домой после его завершения.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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