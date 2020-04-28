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Шойгу поручил обезопасить от COVID-19 срочников при увольнении в запас

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Военнослужащих, увольняющихся со срочной службы в запас, обеспечат средствами индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса. Такое поручение дал глава Минобороны Сергей Шойгу во вторник, 28 апреля.

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Военнослужащим «окажут содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учет, а также индивидуальных средств защиты — медицинских масок и антисептиков для рук», — сообщили в ведомстве.

Доставлять срочников на вокзалы и аэропорты будут на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку.

По данным «Известий», Минобороны изменило порядок увольнения в запас. Так, торжественные построения на плацу перед отъездом отменены. Командиры воинских частей должны будут проследить, чтобы военнослужащие сели на поезд или самолет, «и дождаться движения транспорта». Проездные билеты будут закупаться централизованно.

Накануне Шойгу принял решение на фоне пандемии досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах ведомства — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение будет сделано только для тех, кто находится на карантине: они отправятся домой сразу после его завершения.

По данным на 27 апреля, среди преподавателей и учеников довузовских учреждений коронавирусом заразился 271 человек, явных симптомов наличия инфекции у них нет.

Всего за период с марта по 26 апреля COVID-19 был обнаружен у 874 военнослужащих, из них четверо находились в тяжелом состоянии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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