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В «Газпром нефти» спрогнозировали летние цены на нефть

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Цены на нефть летом 2020 года могут превысить $30 за баррель, но резкого роста стоимость ожидать не стоит. Об этом 1 мая в эфире Первого канала заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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По его словам, рынок поверил в намерения участников сделки ОПЕК+ сократить уровень добычи углеводорода. Сделка начала работать, отметил топ-менеджер.

«Но при этом нам, конечно, не стоит ждать резкого роста цен на нефть уже в мае», — подчеркнул он.

Как добавил Дюков, к концу года цены на сырье могут приблизиться к $40 за баррель.

26 апреля в ОПЕК допустили, что цена за баррель сырой нефти к середине текущего года составит около $40.

1 мая в силу вступила новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. После этого цены на углеводород на мировых рынках перешли к росту. Однако опрошенные «Известиями» эксперты указали, что существенного роста цен на углеводород ожидать не стоит.

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