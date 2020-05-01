Цены на нефть выросли в день вступления в силу соглашения ОПЕК+

Цены на нефть на мировых рынках перешли к росту утром в пятницу, 1 мая, на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению уровня добычи сырья.

В 7:13 мск июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до $19,58 за баррель. В ходе торгов фиксировалась и цена в $20,45 за баррель.

Cевероморская нефть Brent с поставками в июле поднималась до $27,58 на Лондонской бирже ICE.

После этого цены на углеводород перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов.

1 мая в силу вступила новая сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

Однако опрошенные «Известиями» эксперты указали, что существенного роста цен на углеводород ожидать не стоит.