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Вступила в силу сделка ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Новая следка ОПЕК+, предусматривающая сокращения добычи нефти с 1 мая почти на 10 млн баррелей в сутки, вступила в силу.

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Соглашение между странами ОПЕК и другие нефтедобытчиками (Россия, Азербайджан, Казахстан) было достигнуто 12 апреля. Оно предполагает сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне. С июля по конец декабря сокращение должно достигнуть 7,7 млн барр/c.

На период с 2021 года до мая 2022 года добыча должна быть уменьшена до 5,8 млн барр/c. Наибольшие обязательства взяли на себя США, Саудовская Аравия и Россия.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака сделка поможет уберечь отрасль от катастрофы.

В марте цены на нефть рекордно рухнули из-за срыва предыдущего соглашения ОПЕК+ и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.

Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, после вступления в силу нового соглашения, существенного роста цен на нефть ожидать не стоит.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, цены на нефть могут начать расти до $30 за Brent, но потом появится информация о заполнении хранилищ.

«Навес с рынка нефти в размере около 20 млн баррелей будет некуда девать. Если опять начнется паника, можем увидеть очередные отрицательные значения. Если же удастся заранее решить вопрос перепроизводства, то котировки после колебаний остановятся на уровне $25-30», — указал он.

Специалисты подчеркнули, что для стабилизации цен сначала рынку необходимо дождаться восстановления спроса и распродажи и накопленных запасов.

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