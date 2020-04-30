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Цена нефти марки Brent выросла на 10%

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
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Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года 30 апреля выросла на 10% на лондонской бирже ICE, до $26,6 за баррель.

На открытии торгов был зафиксирован рост на 5,4% до $25,54 за баррель.

29 апреля глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что ситуация в топливо-энергетическом комплексе непростая, но не критическая.

По его мнению, Россия подошла к пику снижения спроса на нефть. На данный момент он снизился на 25–30 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Кроме того, есть оптимистические оценки о восстановлении спроса на нефть со второго полугодия.

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