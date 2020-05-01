Июльские фьючерсы нефти Brent поднялись выше $27

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой на июль поднялась на 4,15% до $27,58. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Так, к 03:21 мск цена Brent торговалась на уровне $27,26 за баррель, что на 2,61% выше, чем в предыдущую сессию.

Позднее в моменте цена составила $27,58.

Цена нефти WTI растет на 6,16%, до $20 за баррель.

1 мая в силу вступила новая следка ОПЕК+, предусматривающая сокращение добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. Однако опрошенные «Известиями» эксперты, указали, что существенного роста цен на нефть ожидать не стоит.