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В Пензенской области разрешили работу автосервисам и автомойкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев снял запрет на работу станций техобслуживания, шиномонтажей и автомоек. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу, 1 мая.

«Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию, мойке, шиномонтажу автотранспортных средств, с 1 мая разрешено организовать работу», — сказано в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 1 мая, в Пензенской области зафиксировано 448 случаев заболевания, 132 пациента вылечились, семь человек скончались.

26 апреля сообщалось, что студенты колледжей региона начали получать продуктовые наборы. Также продукты выдают школьникам, которые имеют право на льготное питание.

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 7933 человек. Общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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