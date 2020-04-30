На Кубани продлили карантинные меры до 12 мая

Режим карантина, действующий из-за распространения коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 12 мая, ужесточать ограничения не будут. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения этой инфекции, в четверг, 30 апреля.

«Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция в крае. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая», — приводит слова Кондратьева сайт региональной администрации.

На этот период межмуниципальное движение разрешено только по красным пропускам. Внутри муниципалитетов разрешается передвигаться на личных автомобилях без пропусков с 10 до 16 часов.

Парки, скверы, набережные, детские площадки будут закрыты. Движение общественного транспорта сохранится только утром и вечером.

По словам чиновника, за последнюю неделю число зараженных в крае менялось от 51 до 84 в день. Всего на сегодняшний день зарегистрировано более 1 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. По данным оперштаба, на Кубани за минувшие сутки выявили 66 новых зараженных, их общее число с момента начала эпидемии достигло 1017 человек.

На Кубани карантин ввели 31 марта. Ранее, 28 марта, в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами субъекта, рейсы внутри муниципалитетов сократили. Также отменили авиасообщение между Сочи и Краснодаром. С 30 апреля в действует обязательный масочный режим.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.