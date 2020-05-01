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В Красноярском крае в ряде поселений сняли ограничения из-за COVID-19

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене ограничений в ряде поселений региона, которые были введены из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале региона 30 апреля.

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Данное решение было принято на основании предоставленной главами муниципалитетов информации об эпидемиологической ситуации по согласованию с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по краю, а также на основании решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

«Режим самоизоляции сняли в ряде поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населенных пунктах Пировского и Шарыповского муниципальных округов», — сказано в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Красноярском крае зафиксировано 714 случаев заболевания, 124 пациента выздоровели, девять человек скончались.

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Накануне сообщалось, что в Красноярске доступ на кладбища будет закрыт до 11 мая. Запрет на посещение мест захоронений решили продлить в мэрии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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