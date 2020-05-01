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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис для выплат малому и среднему бизнесу из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших [из-за пандемии] отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица или по почте», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что выплата предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью в разгар пандемии, а также для оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года.

При этом размер субсидии будет рассчитываться с учетом количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей). В случае с ИП к числу работников будет прибавляться один человек (сам предприниматель).

Заявление ведомство рассмотрит в течение трех дней, после чего казначейство перечислит деньги на счет, однако не раньше 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается субсидия.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в условиях распространения коронавируса в РФ социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия.

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