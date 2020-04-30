Спасателям и пожарным в Башкирии поднимут зарплату

В Республике Башкортостан поднимут заработные платы пожарным и спасателям. Соответствующее решение глава республики Радий Хабиров принял в честь празднования Дня пожарной охраны в России.

«Понимая всю важность вашей работы, в этом году принято решение об увеличении заработной платы республиканских пожарных и спасателей», - цитирует текст поздравления «МедиаКорСеть».

Хабиров также отметил, что власти высоко ценят традиции профессии и стремятся поддерживать противопожарную службу. Ранее в рамках реализации мероприятий Стратегии развития пожарно-спасательных сил было построено четырех новых пожарных станции, а для подразделений закуплено более 140 единиц оборудования.

Также Хабиров в своей речи отметил, что усилиями пожарных в 2019 году были спасены более 5 тыс. человек.

Ранее в апреле «Известия» писали о том, что права на пенсию пожарных федеральных и региональных служб предлагают уравнять. Сейчас соцвыплаты с 50 лет получают только те специалисты, которые проработали не менее 25 лет в структурных подразделениях МЧС. Инициатива устранит неравенство сотрудников, выполняющих ту же работу, но трудящихся в региональных пожарных службах, считают ее авторы сенатор Сергей Леонов и депутат Ярослав Нилов. Предложение поддержали в МЧС, но призвали просчитать, смогут ли субъекты его реализовать.