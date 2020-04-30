На Ставрополье заболевшие COVID-19 медики получат по 1 млн рублей

В Ставропольском крае медработники, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты в 1 млн рублей. О принятии соответствующего решения властями сообщил 30 апреля министр труда и соцзащиты края Иван Ульянченко.

Единовременная соцвыплата будет распространяться на на сотрудников государственных и частных учреждений здравоохранения, где занимаются лечением зараженных коронавирусом.

Средства на компенсации выделят из резервного фонда региона.

Ульянченко добавил, что в случае гибели медика от заболевания его семья получит 3 млн рублей.

Парламентарии единогласно утвердили законопроект, пишет ТАСС.

Как сообщил ранее в четверг глава Ставрополья Владимир Владимиров, в регионе зафиксировано 562 случая коронавируса,10 человек скончались.

29 апреля стало известно, что столичные больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом, готовы принять на работу с зарплатой от 100 тыс. рублей студентов медицинских вузов.