На Ставрополье заболевшие COVID-19 медики получат по 1 млн рублей
В Ставропольском крае медработники, заразившиеся коронавирусом, получат выплаты в 1 млн рублей. О принятии соответствующего решения властями сообщил 30 апреля министр труда и соцзащиты края Иван Ульянченко.
Единовременная соцвыплата будет распространяться на на сотрудников государственных и частных учреждений здравоохранения, где занимаются лечением зараженных коронавирусом.
Средства на компенсации выделят из резервного фонда региона.
Ульянченко добавил, что в случае гибели медика от заболевания его семья получит 3 млн рублей.
Парламентарии единогласно утвердили законопроект, пишет ТАСС.
Как сообщил ранее в четверг глава Ставрополья Владимир Владимиров, в регионе зафиксировано 562 случая коронавируса,10 человек скончались.
29 апреля стало известно, что столичные больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом, готовы принять на работу с зарплатой от 100 тыс. рублей студентов медицинских вузов.