Студентам-медикам в Москве пообещали зарплату в 100 тыс. рублей за борьбу с COVID-19

Столичные больницы, которые лечат пациентов с коронавирусом, готовы принять на работу с зарплатой от 100 тыс. рублей студентов медицинских вузов. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает московской штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

В штабе уточнили, что все студенты пройдут обучение по работе с пациентами, зараженными коронавирусом, на портале непрерывного медицинского образования Минздрава России.

Кроме того, студенты будут получать не только зарплату, но смогут рассчитывать на бесплатные обеды и обеспечение всеми необходимыми средствами защиты.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин назначил стимулирующие выплаты студентам 4-х и 5-х курсов медвузов, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам, пишет «Газета.ру».

14 апреля руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «Профстажировки» Илья Семин предложил увеличить стипендии студентам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начали эпидемии скончались 972 пациента, 10 286 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.