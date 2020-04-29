Доля больных COVID-19 в России составила менее 0,1% населения

Коронавирусом заразились 0,07% населения России, болезнь унесла жизни 0,0007% жителей. Об этом свидетельствуют подсчеты «РИА Новости», основанные на данных ООН, университета Хопкинса и оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом на 29 апреля.

В топ-10 стран по количеству заболевших это соотношение меньше только у Китая — 0,01% и 0,0003% соответственно. При этом, по данным ООН, население России в 2019 году достигло 143,9 млн человек, а Китая — 1,42 млрд.

Худшие показатели в мире демонстрирует Испания. При общей численности населения в 46,4 млн, COVID-19 поразила 0,5%, число жертв составило 0,05%. Вторую позицию заняла Италия, где коронавирусом заразились 0,34% населения, а умерли 0,05%. На 2019 год численность населения республики составила 59,2 млн человек.

США с численностью населения 329,1 млн человек лидируют по количеству заболевших и числу летальных исходов в мире. Однако по соотношению с количеством жителей страна заняла только третье место — коронавирус диагностирован у 0,3% населения, умерли от болезни 0,02%. Следующую позицию заняла Франция с 0,26% населения, больных COVID-19 и 0,04% скончавшихся. В то же время население Франции в пять раз меньше и составляет 65,5 млн человек.

В Турции при населении 83 млн человек заразились 0,14% жителей, а умерли — 0,004%. В Иране, где население незначительно меньше, 82,8 млн, показатели составили 0,11% и 0,007% соответственно.

28 апреля Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Накануне она обошла Китай по количеству случаев COVID-19.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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