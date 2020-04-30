Прокуратура обязала главу Хакасии перевести медикам положенные выплаты

Прокуратура Хакасии проверила сообщения СМИ о том, что в республике некоторые работающие в условиях пандемии медики не получили положенные им выплаты. В результате проверки был выявлен факт нарушений.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам», — сообщает сайт надзорного органа в четверг, 30 апреля.

Устранить подобное нарушение прокуратура республики призвала главу Хакасии Валентина Коновалова. Чиновнику было направлено соответствующее представление. Контроль за исполнением устранений нарушений закона ведет региональная прокуратура.

28 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также заинтересовался вышеуказанными сообщениями СМИ и поручил проверить их достоверность.

Как сообщалось на сайте ведомства, журналисты в эфире одного из телеканалов рассказали, что выделенные из федерального бюджета дополнительные средства для работающих с COVID-19 медиков так и не дошли до некоторых получателей в Хакасии. В частности журналисты утверждали, что медики из города Абакана не получили положенные выплаты.

27 апреля в Минздраве сообщили, что все регионы страны уже получили деньги для стимулирующих выплат медикам. Начать выплачивать их в настоящий момент могут 28 регионов, от остальных ведомство ждет подписания необходимых документов.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей.

Для них установят повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.