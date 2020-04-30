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В центре Вишневского разместили более 20 тяжелых пациентов с COVID-19

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Находящийся в Москве Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского перепрофилирован для пациентов с COVID-19. В настоящий момент в учреждении находятся 150 инфицированных коронавирусом. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили.

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По его словам, более 20 пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«250 человек сегодня борются за жизнь этих пациентов. Режим работы семь дней в неделю 24 часа без остановки», — цитирует «РИА Новости» слова Ревишвили в рамках онлайн-марафона Doctor Jazz Party.

По словам директора учреждения, весь медицинский персонал центра работает в специальных средствах защиты. Ревишвили подчеркнул, что борьба коллектива за жизни пациентов — это «зов нашего сердца» и свою работу медики будут выполнять до конца.

Он отметил, что если граждане останутся дома на майские праздники, то это поможет сберечь жизни их близких и выиграть борьбу с COVID-19.

Коронавирус в России

Ранее в четверг стало известно, что еще 47 пациентов с подтвержденным корнавирусом скончались в Москве. Таким образом, всего в столице от инфекции умерли 658 человек.

Общее число инфицированных в России, по данным на 30 апреля, достигло 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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