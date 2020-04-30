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Трамп обвинил «грязных полицейских» в даче Флинном ложных показаний

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп 30 апреля заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы американского президента из-за неправомерных действий «грязных полицейских».

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Накануне адвокаты Флинна опубликовали на сайте Court Listender записки и пометки ФБР, из которых следует, что сотрудники бюро, допрашивая экс-советника в январе 2017 года, могли спровоцировать его на дачу ложных показаний.

«Они пытались заставить его лгать. Генерал Флинн — хороший человек. <...> Он находится в процессе реабилитации», — цитирует американского лидера CNBC.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что ни один гражданин США не должен подвергнуться тому, что произошло с его экс-советником.

15 марта американских президент сообщил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего помощника по национальной безопасности.

Флинн ушел в отставку в начале 2017 года после того, как его показания о контакте с экс-послом России Сергеем Кисляком в ФБР расценили как доказательство вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Он также сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

Позже Флинн суде признал себя виновным в том, что дал ложные показания о содержании своего телефонного разговора с российским дипломатом, объясняя это неправомерностью действий допрашиваемых его полицейских.

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