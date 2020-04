Трамп обвинил «грязных полицейских» в даче Флинном ложных показаний

Президент США Дональд Трамп 30 апреля заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы американского президента из-за неправомерных действий «грязных полицейских».

Накануне адвокаты Флинна опубликовали на сайте Court Listender записки и пометки ФБР, из которых следует, что сотрудники бюро, допрашивая экс-советника в январе 2017 года, могли спровоцировать его на дачу ложных показаний.

«Они пытались заставить его лгать. Генерал Флинн — хороший человек. <...> Он находится в процессе реабилитации», — цитирует американского лидера CNBC.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что ни один гражданин США не должен подвергнуться тому, что произошло с его экс-советником.

What happened to General Michael Flynn, a war hero, should never be allowed to happen to a citizen of the United States again!