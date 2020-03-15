Трамп заявил о планах помиловать экс-помощника Флинна

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 15 марта.

«Что ж, теперь сообщают, что после разрушения его жизни и жизни его замечательной семьи (а также и жизней многих других), ФБР, работая вместе с министерством юстиции, «потеряла» документы, касающиеся генерала Майкла Флинна. Как удобно. Я серьезно рассматриваю возможность полного помилования!» — говорится в сообщении Трампа.

Генерал Майкл Флинн ушел в отставку в начале 2017 года после критики в своей адрес. СМИ расценили его встречу с экс-послом России Сергеем Кисляком как доказательство вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Судебное разбирательство началось по подозрению в даче Флинном ложных показаний. Генерал дал признательные показания и сотрудничал со следствием. В частности, он сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

В начале 2020 года обвинение запросило полгода тюремного заключения в отношении Флинна. Защита просила суд приговорить обвиняемого к условному сроку и общественным работам. Приговор должен был быть вынесен 27 февраля, однако заседание было отложено на неопределенный срок.