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Путин назначил Белоусова и.о. премьера России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова и.о. главы правительства России. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

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«Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.» — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в этот же день глава председатель правительства России Михаил Мишустин заявил во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным, что у него диагностирована спровоцированная коронавирусом COVID-19. В связи с этим он будет соблюдать самоизоляцию.

Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и согласился с предложением премьера, согласно которому его обязанности временно будет исполнять Белоусов.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

В среду 29 апреля депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице. Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.

Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заразился инфекцией. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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