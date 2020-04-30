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Выбывший из соревнований шахматист Раджабов сыграет на турнире претендентов – 2022

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) предоставит азербайджанскому гроссмейстеру Теймуру Раджабову специальное приглашение (wild card) на турнир претендентов – 2022 (ТП). Об этом в четверг, 30 апреля, рассказал «Известиям» советник президента ФИДЕ Владимир Крамник.

Компромиссный ход: Раджабов сыграет в турнире претендентов – 2022
Гроссмейстер, отказавшийся ехать в Екатеринбург из-за пандемии COVID-19, получит wild card от ФИДЕ

Крамник уверен, что приглашение Раджабова — оптимальное решение, которое позволит сгладить конфликт и продолжить соревновательный цикл. Возникшие разногласия, о которых идет речь, связаны с тем, что из-за ситуации с коронавирусом шахматист отказался участвовать в турнире-претендентов – 2020, который стартовал в Екатеринбурге, но не был доигран.

«Теймур просил перенести турнир на более поздний срок, когда эпидемия спадет. Учитывая, что этого сделано не было и ТП в итоге пришлось остановить, получается, Раджабов оказался отчасти прав и его позицию сложно игнорировать. Он заслужил какую-то компенсацию, должен быть найден компромисс. В итоге он договорился с ФИДЕ — официально об этом объявят позже», — сказал Крамник.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть матч на первенство мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, который владеет чемпионским титулом с 2013 года.

«Я уже говорил, что в ФИДЕ неправильно поступили с Теймуром, решив заменить его. Он заслуживал право сыграть в Екатеринбурге, так как выиграл Кубок мира – 2019. Также он проделал полноценную подготовку к турниру претендентов – 2020, потратив на это много сил и денег. <…> Факт, что ему дадут wild card в 2022 году, — справедливое решение, хотя оно не полностью компенсирует все его потери», — отметил российский гроссмейстер, победитель ЧМ-2016 по блицу Сергей Карякин.

Теймур Раджабов — трехкратный победитель командного чемпионата Европы (2009, 2013, 2017) и обладатель многих личных титулов, включая победу в Кубке мира – 2019 и супертурнире в Вейк-Ан-Зее.

На данный момент Теймур Раджабов занимает девятое место в рейтинге ФИДЕ (2765 очков). Он играет в турнирах с участием сильнейших гроссмейстеров с 2001 года и является одним из самых молодых игроков в мире, достигших звания гроссмейстера.

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