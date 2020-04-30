Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о сбое в работе системы пропусков
Общество
Путин анонсировал дополнительную помощь волонтерам
Мир
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о росте числа молодых пациентов с COVID-19
Общество
Путин поддержал идею спеть «День Победы» на балконах страны 9 мая
Общество
В Подмосковье заявили о планах обязать жителей носить маски

Лавров прокомментировал обвинения чешских СМИ в адрес российских дипломатов

0
Фото: flickr.com/МИД России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, прокомментировал сообщения о том, что главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа якобы хотели отравить рицином российские дипломаты.

Маршальский жест: что стоит за сносом памятника Коневу в Праге
Демонтировав советский мемориал, власти нарушили не только основополагающий международный договор, но и свои законы

По словам министра, такие заявления противоречат здравому смыслу. Он также назвал немыслимыми утверждения о том, что человека, у которого в аэропорту обнаружили отравляющее вещество, пропустили на территорию Чехии.

«Обнаружили смертоносное средство и пропустили в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления?» — сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что «сотрудника (российского) посольства не было в этой истории» и никто из российских дипломатов не приезжал в Прагу.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна осознавать, что провокации о якобы планировавшемся российскими дипломатами отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой.

При этом в этот же день дипломат заверила, что Россия не хочет обострять отношения с Чехией из-за вышеуказанных обвинений. Представить факты или опровергнуть подобные заявления, по ее словам, должны чешские профильные структуры и ведомства.

27 апреля чешское издание Respekt сообщило, что якобы три недели назад в столицу страны прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. Согласно тексту статьи, данный гость прибыл в посольство России и планировал отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед российским посольством имени Бориса Немцова.

В этот же день пресс-секретарь чешского МИДа подтвердил информацию о приезде некоего дипломата.

МИД России, в свою очередь, назвал публикацию издания беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту. Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла. При этом глава чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о сокрытии полицией Праги инициатора сноса памятника Коневу
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020