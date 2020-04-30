Лавров прокомментировал обвинения чешских СМИ в адрес российских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, прокомментировал сообщения о том, что главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа якобы хотели отравить рицином российские дипломаты.

По словам министра, такие заявления противоречат здравому смыслу. Он также назвал немыслимыми утверждения о том, что человека, у которого в аэропорту обнаружили отравляющее вещество, пропустили на территорию Чехии.

«Обнаружили смертоносное средство и пропустили в свою страну? Кто же в здравом уме с этим будет соглашаться и верить во все эти измышления?» — сказал Лавров на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что «сотрудника (российского) посольства не было в этой истории» и никто из российских дипломатов не приезжал в Прагу.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна осознавать, что провокации о якобы планировавшемся российскими дипломатами отравлении чешских политиков будут иметь последствия для отношений с Москвой.

При этом в этот же день дипломат заверила, что Россия не хочет обострять отношения с Чехией из-за вышеуказанных обвинений. Представить факты или опровергнуть подобные заявления, по ее словам, должны чешские профильные структуры и ведомства.

27 апреля чешское издание Respekt сообщило, что якобы три недели назад в столицу страны прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. Согласно тексту статьи, данный гость прибыл в посольство России и планировал отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед российским посольством имени Бориса Немцова.

В этот же день пресс-секретарь чешского МИДа подтвердил информацию о приезде некоего дипломата.

МИД России, в свою очередь, назвал публикацию издания беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту. Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла. При этом глава чешской контрразведки Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.