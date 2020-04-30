Путин заявил о сплоченности россиян во время пандемии коронавируса

Борьба с пандемией коронавируса стала для россиян экзаменом, который показал сплоченность граждан. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке», — отметил Путин в ходе видеоконференции с активистами общероссийского движения «МыВместе».

По его словам, граждане России доказали сплоченность и то, что разделяют общие ценности, а здоровье человека и его жизнь превыше всего.

Новость дополняется