Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности нового всплеска COVID-19 в Москве
Авто
В России разработали план развития беспилотных автомобилей
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Наука
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Власти обеспечили более 215 тыс. учащихся и педагогов техникой для дистанционного обучения

Германия 6 мая передаст России архивы о советских военнопленных на площадке ТАСС

0
Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония передачи немецкой стороной первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, состоится 6 мая на площадке ТАСС в Москве. Об этом в четверг, 30 апреля, агентству сообщили в германском диппредставительстве в России.

Семейные истории: как узнать о прошлом больше, оставаясь дома
Куда обращаться, чтобы узнать судьбу фронтовика, как увековечить его память и с чего начинать поиск информации о репрессированных родственниках

«Передача цифровых копий документов из Федерального архива Германии в рамках германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны состоится 6 мая в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в церемонии, которая пройдет в пресс-центре ТАСС, примут участие посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О том, что Берлин передаст Москве архивы, договорились главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас осенью прошлого года.

Позже посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гай подтвердил это намерение и отметил, что в документах содержатся данные о тысячах советских солдат.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал о праздновании Дня Победы в зарубежных дипмиссиях
В России акция «Георгиевская ленточка» стартовала в онлайн-формате

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020