Германия 6 мая передаст России архивы о советских военнопленных на площадке ТАСС

Церемония передачи немецкой стороной первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, состоится 6 мая на площадке ТАСС в Москве. Об этом в четверг, 30 апреля, агентству сообщили в германском диппредставительстве в России.

«Передача цифровых копий документов из Федерального архива Германии в рамках германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и германских военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны состоится 6 мая в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в церемонии, которая пройдет в пресс-центре ТАСС, примут участие посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

О том, что Берлин передаст Москве архивы, договорились главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас осенью прошлого года.

Позже посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гай подтвердил это намерение и отметил, что в документах содержатся данные о тысячах советских солдат.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.