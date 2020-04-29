Лавров рассказал о праздновании Дня Победы в зарубежных дипмиссиях

День Победы будет достойно отмечаться во всех зарубежных представительствах МИДа России с учетом эпидемиологической обстановки. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Мы поручили нашим загранучреждениям, послам, генеральным консулам организовать с учетом требований местных эпидемиологических властей, с учетом эпидемиологической обстановки посещение мемориалов в честь советских воинов, которые пали на полях сражений Второй мировой войны. Захоронения будут как всегда поддерживаться в должном состоянии», — заявил Лавров.

Он отметил, что мероприятия, которые предполагали организацию выставок и взаимодействие с журналистами, скорее всего, пройдут в онлайн-режиме.

Министр подчеркнул, что никто из зарубежных гостей не отказался приезжать в Москву на парад Победы, когда будет назначена новая дата.

«Все приглашенные зарубежные гости — главы государств, правительств, а также большая группа зарубежных ветеранов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны — выразили понимание того решения, которое было объявлено в середине апреля президентом Владимиром Путиным о необходимости переноса парада, который в полном объеме обязательно состоится, как было подчеркнуто, в этом году», — добавил Лавров.

Кроме того, по словам дипломата, по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне готовится резолюция в Генассамблее ООН.

16 апреля президент России Владимир Путин решил перенести празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса.

Позже, во время обращения к нации, которое состоялось 28 апреля, российский лидер объявил о проведении авиапарада и салюта 9 мая. Глава государства пообещал, что основной парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка пройдут, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка.