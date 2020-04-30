В Татарстане увеличат количество пропусков на дачу до четырех раз в неделю

В Татарстане с 1 мая можно будет ездить на дачу четыре раза в неделю. До этого в период режима самоизоляции допускалось не более двух поездок на садовые участки за семь дней.

Как сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, правительство также разрешило ездить на загородные участки людям старше 65 лет. По ее словам, которые приводит InKazan.ru, власти понимают, насколько пожилым людям важно не только самоизолироваться, но и находиться на свежем воздухе.

За время действия цифровых пропусков в Татарстане жители запросили более 5 млн кодов для выхода из дома. Самой частой причиной для этого была именно поездка на дачу и возвращение домой.

30 апреля академик РАН, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от «вылазок» на природу с шашлыками, а дачникам — избегать контактов с соседями.