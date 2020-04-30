В Московской области до конца года отремонтируют 15 мостов

В Московской области проведут ремонт мостов на региональной сети дорог. В порядок приведут 15 конструкций.

По данным регионального министерства транспорта, ремонт пройдет на территории 12 муниципалитетов. Капитальные работы уже ведутся в Наро-Фоминске, Воскресенске, Ивантеевке и Клину. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На мостах в Солнечногорске, Ступино, Щелково, Орехово-Зуево, Подольске, Кашире, Волоколамске и Дмитрове проводятся плановые работы.

Все мосты планируют ввести в эксплуатацию в III и IV кварталах.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) введен локальный режим чрезвычайной ситуации на мосту через Зею. Там просела плита перекрытия, в связи с чем движение ограничено.