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Движение по мосту через реку Урал перекрыли в Оренбуржье

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В Кваркенском районе Оренбургской области 28 апреля перекрыли движение по мосту через реку Урал на трассе Уральское–Уртазым. За весну это уже второе ограничение на переправе.

Причиной перекрытия стало возможное подтопление моста. В связи с паводком профильные ведомства решили приостановить движение по мосту, пишет РИА «Оренбружье».

Объезд организован через села Богдановское и Кизил Челябинской области.

Первый раз ограничения по движению на переправе ввели в конце марта. В скором времени уровень воды в Урале поднялся на полметра.

20 апреля мост через Урал перекрыли в Илекском районе Оренбуржья. Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями.

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