Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в границах моста через Зею, где просела плита перекрытия.

Дефект был выявлен 26 апреля. На одном из пролетов произошло проседание плиты. В связи с этим движение по мосту было ограничено. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Для проведения подготовительных и ремонтных работ необходимо около 15 дней. Всё это время движение будет осуществляться только по одной полосе в реверсивном режиме. Движение грузового транспорта весом более 15 т запрещено. Площадки для оперативной перегрузки организуют во Владимировке и на Новотроицком шоссе.

Местные жители сообщают о появлении километровой пробки.