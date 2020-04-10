Режим ЧС введен в хакасском городе Абазе из-за паводка

Власти города Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления дачных участков. Об этом сообщается на сайте администрации города в пятницу, 10 апреля.

Подтопление участков дачных обществ «Лесник» и «Черемушки» произошло из-за затора, образовашвшегося при движении льда на реке Абакан. Пострадавших в результате наводнения нет.

В настоящий момент ведется расчистка льда, а также осуществляется наблюдение за состоянием реки.

9 апреля губернатор Омской области Александр Бурков подписал постановление о направлении Мангутскому сельскому поселению 2,7 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Деньги предназначены для аварийно-восстановительных работ. В частности, на них должны обустроить временные сооружения по отводу прибывшей воды.