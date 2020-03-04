Назван самый безопасный при возможном наводнении район Петербурга

Урбанисты определили район, который последним уйдет под воду в случае крупного наводнения в Санкт-Петербурге. Реконструкцией возможной ситуации занималось издание Strelka Mag.

Выяснилось, что самым безопасным районом города является Пушкинский. Его затопит в последнюю очередь благодаря высокому расположению.

Для создания своеобразной карты специалисты использовали инструмент City Roads. При помощи скриптов можно раскрасить все улицы города в соответствии с их высотностью, сообщает телеканал «78».

В последний раз угрозу наводнения в Петербурге объявляли 6 февраля. Тогда были закрыты затворы дамбы. Не исключалось, что вода в Неве поднимется выше критической отметки 161 см.