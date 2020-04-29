Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разведения Ладожского моста

Движение транспорта будет перекрыто на трассе Р-21 «Кола». По дороге Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия нельзя будет проехать в течение 45 минут.

Ограничения начнут действовать с 15:00. В это время начнется технологическая разводка моста через реку Неву на участке дороги, расположенном рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения связаны с подготовкой к периоду навигации. Специалисты проведут осмотр конструкций разводного пролета моста и диагностику механических и автоматизированных систем.