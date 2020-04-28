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Навигация открылась в Якутии

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В Якутии открылся навигационный сезон. В столице республики 28 апреля над зданием ПАО ЛОРП подняли вымпел навигации-2020. Танкер «Петр Бекетов» с баржей МН-2800 с зимнего пункта отстоя в Киренске двинулся на Осетрово. Там он встанет под погрузку нефтепродуктов для АО «Саханефтегазсбыт».

По словам гендиректора ПАО ЛОРП Сергея Ларионова, которые приводит ИА SakhaNews, несмотря на сложившуюся эпидемическую ситуацию, перед речниками Ленского пароходства стоят задачи по доставке грузов в полном объеме. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы флот своевременно вышел в запланированные рейсы.

С каменным углем суда Ленского пароходства отправятся на Вилюй, Витим, Алдан и Амгу. Теплоходы с хозяйственными товарами и топливно-энергетическими ресурсами пойдут из Осетрово в Ленск, Олекминск, Якутск и Пеледуй.

С открытием арктической навигации суда доставят груз в дальние пункты назначения через Северный морской путь. Всего планируется перевезти порядка 1,3 млн т грузов.

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