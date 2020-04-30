Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

На поддержку застройщиков будет выделено 12 млрд рублей, еще 30 млрд рублей — на защиту прав обманутых дольщиков, заявил в четверг, 30 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок», — сказал он, пояснив, что средства будут направлены в АО «Дом.РФ», который должен компенсировать недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ.

Еще 30 млрд рублей будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные объекты.

Кроме того, глава правительства также пообещал помощь частным медицинским организациям.

«Сегодня рассмотрим вопрос о распределении 577,5 млн рублей между девяти регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет», — сказал он.

16 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства в стране, в ходе которого заявил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики в условиях коронавирусной инфекции.

Кроме того, глава государства пообещал докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

6 апреля Мишустин заявил о важности поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу-счетов полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.