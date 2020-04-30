Прямой эфир
Общество
Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам
Общество
Москвичам пообещали дождь на 9 мая
Экономика
Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков
Общество
Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров
Экономика
В Минпромторге допустили включение легпрома в список пострадавших отраслей
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Частным медорганизациям выделят 577 млн руб. на помощь пожилым

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На поддержку застройщиков будет выделено 12 млрд рублей, еще 30 млрд рублей — на защиту прав обманутых дольщиков, заявил в четверг, 30 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Стоп-краны: как эпидемия коронавируса остановила стройку в России
В связи с СOVID-19 число пострадавших дольщиков в московском регионе может вырасти в 1,5 раза

«По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок», — сказал он, пояснив, что средства будут направлены в АО «Дом.РФ», который должен компенсировать недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ.

Еще 30 млрд рублей будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков. С помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит проблемные объекты.

Кроме того, глава правительства также пообещал помощь частным медицинским организациям.

«Сегодня рассмотрим вопрос о распределении 577,5 млн рублей между девяти регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет», — сказал он.

16 апреля президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства в стране, в ходе которого заявил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики в условиях коронавирусной инфекции.

Кроме того, глава государства пообещал докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

6 апреля Мишустин заявил о важности поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу-счетов полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Вахтовикам компенсируют только 2/3 заработка при простое из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020