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Путин пообещал 30 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Фонд защиты прав дольщиков будет докапитализирован на 30 млрд рублей, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам строительства в стране.

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«Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение этих проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания президент пообещал поддержку строительной отрасли. По его словам, именно она станет локомотивом экономики на этапе ее восстановления в стране.

Кроме того, Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки в стране. Он сообщил, что подобный заем в стране можно будет оформить под 6,5% годовых. Глава государства также предложил реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса с аналогичной ставкой.

В январе сообщалось, что площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. м. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия». Таким образом, число потенциальных обманутых дольщиков выросло на 80 тыс. человек, подсчитали эксперты.

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