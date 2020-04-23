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Вахтовикам компенсируют только 2/3 заработка при простое из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Горняки, строители и другие специалисты, работающие вахтовым методом в случае вынужденного простоя из-за коронавируса, получат только две трети от обычного заработка.

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Эта мера предусмотрена проектом «Временных правил применения вахтового метода работы в условиях реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Известия» ознакомились с этим документом, приложенным к письму замминистра труда Всеволода Вуколова в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Проект могут рассмотреть на заседании в пятницу, 24 апреля, сообщил источник. Затем документ может быть утвержден постановлением правительства.

«Время простоя … оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, в том числе работникам, у которых закончился междувахтовый отдых, но не отправляемым работодателем к месту вахты в связи с реализацией указанных мер», — сказано в нем.

Продолжительность вахты может быть увеличена, но не более чем на три месяца (таким образом, максимальная вахта сможет составить полгода, а не три месяца). Одновременно должны соблюдаться требования к продолжительности рабочего дня не более 12 часов и числу дней еженедельного отдыха (не менее числа полных недель этого месяца).

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести базовые оклады для врачей, учителей и других категорий бюджетников. Инициатива может быть рассмотрена в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Решением президента России Владимира Путина нерабочие дни продлятся до 30 апреля. При этом работодатели обязаны сохранить зарплаты сотрудников на этот период в полном объеме.

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