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Гидрометцентр спрогнозировал теплый май почти по всей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура выше нормы ожидается практически на всей территории России в мае, но особенно теплым месяц будет в регионах на юге Европейской части страны, в Уральском федеральном округе (УФО) и в Западной Сибири. Об этом в четверг, 30 апреля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температурный фон прогнозируется в мае выше нормы, но на юге Европейской территории России, в Уральском федеральном округе и Западной Сибири температура будет значительно превосходить многолетние значения», — сказал он.

Метеоролог добавил, что в Ленинградской области и Карелии прогнозируется температура около нормы.

27 апреля министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю.

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