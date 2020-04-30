Гидрометцентр спрогнозировал теплый май почти по всей России

Температура выше нормы ожидается практически на всей территории России в мае, но особенно теплым месяц будет в регионах на юге Европейской части страны, в Уральском федеральном округе (УФО) и в Западной Сибири. Об этом в четверг, 30 апреля, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны температурный фон прогнозируется в мае выше нормы, но на юге Европейской территории России, в Уральском федеральном округе и Западной Сибири температура будет значительно превосходить многолетние значения», — сказал он.

Метеоролог добавил, что в Ленинградской области и Карелии прогнозируется температура около нормы.

27 апреля министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что предстоящее лето в России может стать одним из самых жарких за всю историю.