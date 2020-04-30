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Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Калининград

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Фото: marinetraffic.com
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, как предполагается, может завершить строительство «Северного потока — 2», снова изменило курс и направилось в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

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26 апреля «Академик Черский» сменил направление на Находку, теперь же хотя и движется в сторону Балтики через пролив Скагеррак (находится между норвежским побережьем Скандинавского полуострова и датско-германским полуостровом Ютландия), пунктом его прибытия обозначен Калининград.

Ожидается, что судно прибудет в российский порт 1 июля.

В путь «Академик Черский» направился в феврале. Изначально судно шло в сторону Сингапура, затем держало курс на Шри-Ланку, после этого еще несколько раз меняя курс.

В декабре США ввели санкции против «Северного потока — 2», из-за чего швейцарская компания Allseas вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу над газопроводом.

Глава Минэнерго Александр Новак тогда отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. Оставшийся отрезок Россия сможет сама достроить сама, и для этого подойдет «Академик Черский».

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