Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Эксперт спрогнозировал начало пика эпидемии коронавируса в России
Общество
Песков допустил возможность прямой материальной помощи россиянам
Общество
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Мир
Трамп рассказывал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке
Культура
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Общество
Назван самый полезный способ приготовления кофе
Сюжет:

Песков заявил об отсутствии ущерба россиянам от помощи другим странам

0
Фото: Global Look Press/EMERCOM of Russia
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь другим странам без ущерба для россиян.

Экспресс-поставка: РФ продолжит помогать Молдавии в борьбе с COVID-19
Москва уже предоставила Кишиневу 10 тыс. тестов на коронавирус

«Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможностей, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам», — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

По его словам это «абсолютная константа» для всех стран.

В конце марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

Кроме того, в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты.

Позже Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 70 тыс. систем для тестирования на коронавирусную инфекцию

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Несколько стран обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020