Песков заявил об отсутствии ущерба россиянам от помощи другим странам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь другим странам без ущерба для россиян.

«Всегда оказывается помощь другим государствам в рамках возможностей, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам», — заявил представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

По его словам это «абсолютная константа» для всех стран.

В конце марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

Кроме того, в США были направлены два спецборта с грузом для борьбы с пандемией — медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты.

Позже Роспотребнадзор передал странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 70 тыс. систем для тестирования на коронавирусную инфекцию

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