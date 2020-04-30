Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде города отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт. Об этом 30 апреля сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

Спецрежим действовал в городе с 00:30 30 апреля (22:30 мск 29 апреля).

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, операция проводилась в Чкаловском районе Екатеринбурга. Сотрудники ФСБ ликвидировали троих террористов, которые готовили нападения. На месте были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

В марте стало известно, что ФСБ за 2019 год предотвратила 34 теракта. Также силовики ликвидировали 78 ячеек террористов.