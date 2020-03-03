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В России предотвратили 34 теракта в 2019 году

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в 2019 году удалось предотвратить 34 теракта. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата ведомства Игорь Кулягин.

«В 2019 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 57 преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористических акта», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по его словам, удалось ликвидировать 78 ячеек террористов, которые готовили операции на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов.

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Он отметил, что в ходе контртеррористических операций нейтрализовано 32 бандита и ликвидировано девять лидеров бандформирований. «Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов», — добавил Кулягин.

Представитель НАКа подчеркнул, что в профилактической работе участвуют и средства массовой информации. Кулягин похвалил журналистов за их материалы и документальные фильмы, посвященные антитеррористической тематике. Он добавил, что важно продолжать и дальше делать новые репортажи, связанные с борьбой с терроризмом.

27 февраля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что на Северном Кавказе было выявлена и остановлена деятельность 13 ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

17 января в Росгвардии сообщили, что им удалось нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе в 2019 году.

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