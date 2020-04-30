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Трое террористов ликвидированы в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Чкаловском районе Екатеринбурга в ходе контртеррористической операции ликвидированы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. Об этом 30 апреля сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Силами ФСБ предотвращена подготовка терактов.

«На месте проведения КТО в Екатеринбурге обнаружены самодельные взрывные устойства, оружие и боеприпасы», — отметили в НАК.

Ранее, в четверг, стало известно, что силовики проводят контртеррористическую операцию в Екатеринбурге и пригороде города.

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